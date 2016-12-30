По данным полиции, в результате инцидента несколько пешеходов серьезно пострадали. В происшествие оказались вовлечены семь различных транспортных средств.

Водитель легкого автомобиля задержан полицией. На месте происшествия находится десяток автомобилей скорой помощи, пожарных и полиции.

Место происшествия оцеплено и дорожное движение в том районе нарушено.

По словам очевидцев, машина проехала примерно 300 метров по пешеходному тротуару прежде, чем наехала на людей.

Машина оказалась с эстонскими номерами, но гражданство сидевшего за рулем человека пока не установлено, а водительские права у него финские. Владелец Volvo пока не установлен, но машина не числится в украденных.

Пока нет причин считать, что наезд на пешеходов был спланирован заранее. Полицейские склоняются к тому, что это был несчастный случай.

По последним сообщениям полиции, причиной происшествия стали проблемы со здоровьем - у 30-летнего водителя легкого автомобиля произошел приступ, из-за чего он потерял управление машиной. Пока ничто не указывает на то, что водитель был под действиями каких-либо веществ, сообщает информационное агенство STT.