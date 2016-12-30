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Фото: спецборт для вынужденно покидающих США российских дипломатов прибыл в Вашингтон

Rus.Postimees.ee
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Самолет для группы сотрудников посольства России в столице США, вынужденно возвращающихся на родину по требованию американских властей, прибыл в Вашингтон. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

По его словам, спецборт приземлился в вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. На нем вернутся в Москву те сотрудники российского посольства и члены их семей, которым администрация США в четверг предписала в течение 72 часов покинуть американскую территорию. Лететь в Сан-Франциско (штат Калифорния), чтобы забрать сотрудников расположенного там генерального консульства России и их родных, спецборт не будет, они возвращаются на родину самостоятельно, уточнил Лахонин.

За дипломатами, досрочно отъезжающими из США, прибыл борт специального летного отряда "Россия". "Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ", - заявили в пятницу в администрации президента Владимира Путина. Как передавали ранее некоторые СМИ, российские дипломаты могут столкнуться с проблемами при покупке билетов, поскольку перед Новым годом их активно раскупают.

Согласно данным, изложенным официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в общей сложности США покидают 96 россиян.

Уходящая администрация США во главе с Бараком Обамой ввела в четверг санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (в прошлом - Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно она объявила о высылке из США 35 российских дипломатов. Речь идет о 31 сотруднике посольства и 4 работниках генконсульства в Сан-Франциско. В заявлении для печати Обама утверждал, что эти решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в РФ.

Как подчеркнул в пятницу Путин, действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом. Он также подтвердил, что принял решение не высылать дипломатов США из России, следуя принципу взаимности.

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