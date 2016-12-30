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Галерея: Новый год в мире - фейерверки и повышенные меры безопасности

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Новый год уже пришел во многие страны мира, однако последние его жители вступят в него лишь сегодня во второй половине дня по эстонскому времени.

Первыми наступление Нового года отметили жители Тонга, Самоа и острова Рождества в Тихом океане. Туда он прише уже в полдень субботы по эстонскому времени. Из крупных стран первой отметила Новый год Новая Зеландия. В Окленде его встретили грандиозным фейерверком.

Фейерверк в Окленде./ Peter Meecham/AP/Scanpix

В австралийском Сиднее традиционно наблюдали за знаменитым на весь мир салютом 1,5 миллиона человек. Действо сопровождалось композициями ушедших в прошлом году Дэвида Боуи и Принса.

Сидней / SAEED KHAN/AFP/Scanpix

В Сиднее покой горожан дополнительно охраняли несколько тысяч полицейских. “Я призываю каждого наслаждаться Новым годом – зная, что полиция сделает все от нее зависящее для обеспечения нашей безопасности”, - сказал глава штата Новый Южный Уэльс Майк Бэйрд.

В японском Токио тысячи людей встретили наступление 2017 года запуском в небо воздушных шариков.

Воздушные шары в Токио. (AP Photo/Koji Sasahara) / Koji Sasahara/AP

В Европе в новогоднюю ночь были предприняты чрезвычайные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные теракты. В Берлине на улицы были дополнительно выведены сотни полицейских, часть которых была вооружена автоматами. У Бранденбургских ворот были установлены бетонные заграждения, покой празднующих также охраняли бронетранспортеры.

Во Франции празднующих охраняли около 100 000 полицейских, жандармов и военных. В Париже снова состоялся фейерверк, который год назад был отменен из-за ноябрьских терактов.

В Риме на площадь перед Колизеем и на ватиканскую площадь Св. Петра также пригнали бронетранспортеры.

Солдаты перед Колизеем./ Alessandro Bianchi/Reuters/Scanpix

В Лондоне народный покой на берегу Темзы охраняли около 3000 полицейских.

На Красную площадь в Москве пустили встретить Новый год всего 6000 приглашенных гостей.

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Крупнейший город Австралии, Сидней, встретил Новый год традиционными фейерверками над Сиднейской бухтой, сообщает "Би-би-си". Мир встречает Новый год грандиозными фейерверками

Мир встречает Новый год грандиозными фейерверками

Планета Земля начала встречать новый 2017 год: в крупных городах празднество сопровождается грандиозными фейерверками, за которыми на улицах наблюдают сотни тысяч, а иногда и миллионы людей. Центр Лондона перегородили бетонными барьерами для предотвращения терактов на грузовиках

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В столице Великобритании Лондоне в канун празднования Нового года появилось рекордное количество бетонных барьеров на улицах. Как сообщает Sky News, эти меры должны сократить возможности для террористов-подражателей на грузовиках, которые могут планировать атаки подобные берлинской.
С Новым годом!
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