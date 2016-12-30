Галерея: Новый год в мире - фейерверки и повышенные меры безопасности

Первыми наступление Нового года отметили жители Тонга, Самоа и острова Рождества в Тихом океане. Туда он прише уже в полдень субботы по эстонскому времени. Из крупных стран первой отметила Новый год Новая Зеландия. В Окленде его встретили грандиозным фейерверком.

Фейерверк в Окленде./ Peter Meecham/AP/Scanpix

В австралийском Сиднее традиционно наблюдали за знаменитым на весь мир салютом 1,5 миллиона человек. Действо сопровождалось композициями ушедших в прошлом году Дэвида Боуи и Принса.

Сидней / SAEED KHAN/AFP/Scanpix

В Сиднее покой горожан дополнительно охраняли несколько тысяч полицейских. “Я призываю каждого наслаждаться Новым годом – зная, что полиция сделает все от нее зависящее для обеспечения нашей безопасности”, - сказал глава штата Новый Южный Уэльс Майк Бэйрд.

В японском Токио тысячи людей встретили наступление 2017 года запуском в небо воздушных шариков.

Воздушные шары в Токио. (AP Photo/Koji Sasahara) / Koji Sasahara/AP

В Европе в новогоднюю ночь были предприняты чрезвычайные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные теракты. В Берлине на улицы были дополнительно выведены сотни полицейских, часть которых была вооружена автоматами. У Бранденбургских ворот были установлены бетонные заграждения, покой празднующих также охраняли бронетранспортеры.

Во Франции празднующих охраняли около 100 000 полицейских, жандармов и военных. В Париже снова состоялся фейерверк, который год назад был отменен из-за ноябрьских терактов.

В Риме на площадь перед Колизеем и на ватиканскую площадь Св. Петра также пригнали бронетранспортеры.

Солдаты перед Колизеем./ Alessandro Bianchi/Reuters/Scanpix

В Лондоне народный покой на берегу Темзы охраняли около 3000 полицейских.

На Красную площадь в Москве пустили встретить Новый год всего 6000 приглашенных гостей.