В Дании умер старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

90-летний Димитрий Романович был госпитализирован на минувшей неделе после резкого ухудшения состояния здоровья, сообщила княгиня, и умер в больнице вечером 31 декабря.

Димитрий - младший сын князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой, правнук Николая I по мужской младшей линии

Димитрий Романов родился во Франции, жил в Египте, затем в Европе. Работал автомехаником, агентом по продажам, личным секретарем. В конце 1970-х получил гражданство Дании.

В России первый раз побывал летом 1992 года. С 1994 года возглавил "Фонд Романовых для России", который реализовывал проекты в РФ и других республиках бывшего СССР.

После обнаружения под Екатеринбургом в июле 1991 года останков императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, трех дочерей и слуг, активно содействовал правительственной комиссии и следствию в идентификации останков. Единственный из Романовых, кто принял участие в траурных мероприятиях, которые проходили в Екатеринбурге перед отправкой останков в Петербург.

Первый из рода Романовых, кто посетил Крым после его присоединения к России - в августе 2015 года.