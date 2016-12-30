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Фото и видео: русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал скандал1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В последние минуты 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис обратился с поздравлением к Латвии. Сделал он это в уютной домашней обстановке, сидя рядом с камином и, что примечательно, пожалуй, впервые за всю историю президентских поздравлений в нашей стране, вместе со своей супругой Иветой Вейоне, пишет Rus.Tvnet.

Это выступление транслировалось и на Первом Балтийском канале (ПБК) с субтитрами на русском языке. Но вот незадача: слова Иветы Вейоне о будущем народа были переведены не совсем точно и вызвали возмущение многих русскоязычных жителей Латвии. 

В своем обращении (0:57 на видео) Ивета Вейоне говорит следующее: Mūsu ģimenē aizvadītais gads ir bijis dažādu pārdzīvojumu pilns. Arī mēs grūtā brīdī sajutām to spēku, ko sniedz pozitīvas līdzcilvēku domas, patiess cilvēciskais atbalsts un pleca sajūta.

Tomēr vissvarīgākās ziņas šogad bija ļoti priecīgas – mēs sagaidījām savu pirmo mazbērniņu. Ir milzīgs prieks par katru Latvijā dzimušo bērnu. Ikkatrā mazulītī mēs redzam, kā veidojas un aug Latvijas tautas nākotne (будущее латвийского народа, - прим. ред. Rus.Tvnet).

/ Rus.TVNET

В русском же подстрочнике на ПБК эти ее слова приводятся так: "В нашей семье прошедший год был полон различных переживаний. Мы также в трудную минуту почувствовали силу, рожденную положительными мыслями сограждан, истинной человеческой поддержкой и чувством дружного плеча.

Тем не менее, самая важная новость в этом году была очень радостной - мы дождались рождения первого внука. Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии. В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа".

/ Rus.TVNET

То есть, супруга президента говорила о будущем всех народов Латвии, не выделяя ни один, в то время как в субтитрах на русском, переведенных с оригинала, шла речь о будущем только латышского народа.

Некоторые русские порталы Латвии опубликовали русский перевод и слова супруги президента страны вызвали возмущение читателей.

Опять разделяют? Супруга: "В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа." Так ведь в Латвии 40%-45% младенцев не имеют отношения к латышскому народу, хоть и живут с ним рядом. Это русские, татары, евреи, белорусы, украинцы и многие другие - совсем не латыши. Кто ее текст проверял до озвучки?»

Через несколько часов после того, как этот материал был опубликован утром 1 января, редакция Rus.Tvnet получила возмущенное письмо руководителя отдела маркетинга ПБК Синдии Фриденберги. В нем она сообщает, что перевод обращения делали в Канцелярии президента.

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