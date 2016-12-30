Из-за пожара в котельной пострадали два человека

Сообщение о возгорании в подвальном этаже двухэтажного дома в поселке Табивере поступило в 23:02, сообщает Rus.Err.
Медики скорой помощи на месте оказали первую помощь двум пострадавшим.
Работы по тушению закончились в 23:58.
В Йыгевамаа в волости Табивере поздно вечером в воскресенье, 1 января, начался пожар в котельной.
Сообщение о возгорании в подвальном этаже двухэтажного дома в поселке Табивере поступило в 23:02, сообщает Rus.Err.
Медики скорой помощи на месте оказали первую помощь двум пострадавшим.
Работы по тушению закончились в 23:58.
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