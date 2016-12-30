В 1994 году группа футбольных журналистов образовала закрытый клуб, который каждый год определяет и вручает приз футболисту сборной Эстонии, забившему самый красивый гол в минувшем сезоне, пишет rus.err.ee.

Последним лауреатом "Серебряного мяча" стал Сандер Пури, в 2015 году забивший гол в ворота сборной Сент-Китс и Невис.

Обладателями приза "Серебряный мяч" становились: Мартин Рейм (1995, 1997), Арго Арбейтер (1996), Сергей Терехов (1998), Индрек Зелински (2000, 2003, 2007), Андрес Опер (2001, 2005), Теэт Аллас (2002), Кристен Вийкмяэ (2004), Тармо Неэмело (2006), Вячеслав Заховайко (2008), Константин Васильев (2009, 2011, 2012, 2014), Тармо Кинк (2010), Сийм Лутс (2015), Сандер Пури (2016).