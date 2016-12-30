Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ

Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилс», «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, пишет sports.ru.

Россиянин достиг отметки в 542 заброшенных шайбы за 874 матча.

Овечкин потеснил с 30-го места в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского хоккеиста Стэна Микиту, на счету которого 541 шайба в 1394 поединках. Россиянин стал пятым европейцем в списке 30 лучших снайперов НХЛ после чеха Яромира Ягра (755 шайб), финнов Теему Селянне (684 шайб) и Яри Курри (601 шайба), а также шведа Матса Сундина (564 шайбы). На первом месте в списке канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин выступает в составе «Вашингтона» с сезона-2005/06. Россиянин — шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу «регулярки») и трехкратный обладатель «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ).