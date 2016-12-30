Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver

Руководитель по маркетингу Selver Трийн Кааре подтвердила, что распространенные среди клиентов в декабре уже прошло года календари, к сожалению, действительно имеют ошибки в датах.

«Надеемся, что клиенты будут довольны рецептами и простят нам ошибки в цифрах», - добавила Кааре.