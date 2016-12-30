Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver

2. Январь 2017 12:25
В соцсетях активно обсуждается предлагаемый магазином Selver календарь, в котором допущено несколько ошибок, например, в декабре два раза обозначены 10 и 11 числа, но вовсе отсутствуют 6 и 7 декабря, пишет Postimees.
Руководитель по маркетингу Selver Трийн Кааре подтвердила, что распространенные среди клиентов в декабре уже прошло года календари, к сожалению, действительно имеют ошибки в датах.
«Надеемся, что клиенты будут довольны рецептами и простят нам ошибки в цифрах», - добавила Кааре.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!