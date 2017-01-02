Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Леонид Синявский:

"В Эстонии, в соответствии с ч.5 ст. 29 Закона о трудовом договоре, нижний порог заработной платы определяет правительство республики. Правительство устанавливает нижний порог заработной платы отдельно для почасовой и месячной оплаты труда. С 1 января 2017 года минимальная ставка почасовой оплаты труда - 2,78 евро, а минимальная ставка месячной зарплаты с полным рабочим временем - 470 евро. Работодатель не имеет права платить работнику меньше установленной правительством минимальной ставки.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Закона о трудовом договоре с оговоренной в трудовом договоре зарплаты снимаются налоги и взносы, предусмотренные законом. Прежде всего - подоходный налог и страховой взнос от безработицы. У большинства работников также высчитывается пенсионный взнос. Обязанность вычета налогов и взносов ложится на работодателя. Кроме того, работодатель должен уведомить работника о вычитаемых из его зарплаты взносах и налогах в соответствии с пунктом 5 ч. 1 ст. 5 Закона о трудовом договоре.

Таким образом, закон предполагает, что в договоре о зарплате работника указывается брутто-сумма, которой может являться и действующая минимальная зарплата. Брутто-зарплата - это оплата труда работника, с которой удерживается подоходный налог, взнос от безработицы и взнос по обязательной накопительной пенсии. Тогда как нетто-зарплата - это та сумма, которую работник получает на руки после вычета налогов и взносов. Узнать, какова ваша нетто-зарплата, можно на сайте http://www.kalkulaator.ee/.

Добавим, что Трудовая инспекция требует от работодателей, чтобы они уведомили работников письменно в документе трудового договора, что зарплата работника будет не менее установленной правительством суммы. Таким образом, минимальная ставка заработной платы должна быть указана письменно. При изменении ставки минимальной зарплаты работодатель обязан письменно сообщить работнику о размере новой зарплаты (например, электронным письмом) и указать ее в цифрах.

Поскольку ставка минимальной зарплаты изменится с 1 января 2017 года, зарплата за декабрь 2016 будет начислена в соответствии с прежней минимальной ставкой (месячная зарплата - 430 евро, почасовая - 2,54 евро)".