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В Тарту мужчина прыгнул в реку с моста, вслед за ним прыгнул еще один, чтобы его спасти

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Сегодня вечером около 19.30 спасателям поступил вызов из Тарту: с Горбатого моста в Эмайыги прыгнул человек, сообщила Лыунаская префектура.

В 19.25 в Кризисный центр сообщили, что в Тарту мужчина прыгнул в воду с Горбатого моста, сообщил Postimees Рагне Кейск. На происшествие немедленно отреагировали находившиеся на Ратушной площади полицейские.

Как пояснили стражи порядка, в воду прыгнул 28-летний молодой человек. Причины его поступка пока неизвестны. После прыжка он поплыл к берегу. В это время один из очевидцев произошедшего, находившийся на мосту, прыгнул вслед за ним, чтобы его спасти. В то время, когда мужчины плыли к берегу, оттуда им поспешил на помощь третий молодой человек.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться всем троим из воды и передали работникам скорой помощи. 28-летнего мужчину и прыгнувшего за ним очевидца доставили в Клинику Тартуского университета.

Как сообщили полицейские, мужчины были незнакомы. Подробности происшествия выясняются.

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