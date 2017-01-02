Lux Express продолжает отправлять пассажиров в Санкт-Петербург

В связи с задержанием автобусов возникло опоздание в графике движения автобусов отправившихся вчера из Хельсинки. Всего в автобусах находилось 270 пассажиров, большинство из них - граждане России.

По заверениям автобусной компании, часть пассажиров добралась до пункта назначения с помощью направляющего в Россию поезда или других автобусных компаний. Тем пассажирам, которые не смогли продолжить путь, был предложен ночлег.

Сегодня Lux Express сообщил, что компания продолжает обслуживать пассажиров на линиях Хельсинки-Петербург и Таллинн-Петербург. Для временного решения ситуации пассажирам предлагаются замещающие автобусы. Но в связи с этим у пассажиров могут возникнуть неудобства при пересечении границы и опоздания автобусов по графику.

«Перевозка всех пассажиров — в приоритете для нас. Все наши работники сейчас ищут лучшие решения для пассажиров», - сказал руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.