Цахкна: Эстония может защитить свою свободу только вместе с союзниками

«Мы должны помнить, что мы способны защитить свою свободу только вместе со своими друзьями и союзниками», - сказал Цахкна, выступивший на прошедшей на площади Вабадузе в Таллинне церемонии в память о вступившем в силу 97 лет назад перемирии в Освободительной войне и павших на ней людях .

«Независимость и свобода не являются чем-то настолько само собой разумеющимся, как нам хочется думать. Поэтому и сейчас важно, чтобы народ Эстонии обладал волей к обороне, реальной способностью защитить себя и делать это вместе с нашими союзниками», - сказал министр обороны.

На церемонии выступили также ученик Таллиннской реальной школы Микаэль Райхельгауз и представитель Эстонского союза корпораций, выпускник Мати Янес из студенческой корпорации Ugala.

К монументу победы в Освободительной войне возложили венки от эстонского народа, Сил обороны и Кайтселийта, а также дипломатического корпуса.

Глава Таллиннской дружины Кайтселийта Тоомас Вяли возложил венок к памятнику воевавшим школьникам у Реальной школы. Подразделения Сил обороны и дружины Кайтселийта возложили венки к монументам Освободительной войны по всей стране.

В 10.30 часов 3 января 1920 года наступило перемирие в Освободительной войне после 402 дней военных действий между Эстонией и Советской Россией. Эстония потеряла на войне более 6000 человек, в том числе около 4000 — в результате прямых боевых действий.