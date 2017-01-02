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Глава МВД Германии: нужно ужесточить миграционные законы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, когда погибли 12 человек, сообщает "Би-би-си".

В статье в газете Frankfurter Allegmeine Zeitung глава немецкого МВД заявил, что федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.

19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик врезался в толпу посетителей. В результате погибли 12 человек, и различные травмы получили около 50 человек.

Как утверждает следствие, за рулем угнанного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позднее он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство" (экстремистская организация, запрещенная в ряде стран мира).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгерманиягосударствазаконизменениемигрантытеракт
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Девушка из Эстонии, пожелавшая не называть своего имени, которая гостит в Берлине у своего знакомого и вчера вместе с друзьями была на рождественской ярмарке, рассказала Postimees, как отреагировали люди в толпе на террористическую атаку, и сказала, что ее поразило спокойствие людей.
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