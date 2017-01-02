Глава МВД Германии: нужно ужесточить миграционные законы

В статье в газете Frankfurter Allegmeine Zeitung глава немецкого МВД заявил, что федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.

19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик врезался в толпу посетителей. В результате погибли 12 человек, и различные травмы получили около 50 человек.

Как утверждает следствие, за рулем угнанного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позднее он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство" (экстремистская организация, запрещенная в ряде стран мира).