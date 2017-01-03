МуПо выписала штрафы почти на 700 000 евро

Всего за 2016 год МуПо выписала штрафы неоплатившим проезд в общественном транспорте и нарушившим правила парковки на 673 280 евро.

За неоплату проезда в общественном транспорте было выписано 6007 штрафов на общую сумму 103 044 евро. Нарушителям правил парковки выписали за год 28 412 штрафов на общую сумму 570 236 евро.

В декабре МуПо выписала 535 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте на общую сумму 9460 евро. Нарушителям правил парковки выписали 1864 штрафа на сумму 37 280 евро.