Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

МуПо выписала штрафы почти на 700 000 евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

За прошлый год Таллиннская муниципальная полиция выписала штрафы почти на 700 000 евро.

Всего за 2016 год МуПо выписала штрафы неоплатившим проезд в общественном транспорте и нарушившим правила парковки на 673 280 евро.

За неоплату проезда в общественном транспорте было выписано 6007 штрафов на общую сумму 103 044 евро. Нарушителям правил парковки выписали за год 28 412 штрафов на общую сумму 570 236 евро.

В декабре МуПо выписала 535 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте на общую сумму 9460 евро. Нарушителям правил парковки выписали 1864 штрафа на сумму 37 280 евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмупоталлиннштраф
финансирование здравоохранения
krasotka.ee
limon.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:14
Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке
21:11
Мартин Репинский: новогоднему обращению президента и надлежит быть отчасти банальным
21:08
Названа самая дорогая страна еврозоны
20:49
Продажа TV3 обеспокоила Литву: как бы телеканал не попал под влияние российской пропаганды
20:44
Фото и видео: в Харьюмаа грузовик свалился в кювет (1)
20:36
СМИ узнали о задержании жены предполагаемого стамбульского террориста
20:31
Украина начнет производить американские автоматы
20:26
Осиновский: я категорически против перехода на платное здравоохранение (1)
19:23
Литва сообщила, что в стране дислоцирован американский спецназ (10)
19:16
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось (1)
19:06
Руководитель Региональной больницы: я переход на платную медицину не поддерживаю
18:57
Из живота вьетнамца извлекли забытые 18 лет назад ножницы
18:53
Смотри: защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана
18:51
МуПо выписала штрафы почти на 700 000 евро
18:42
Правильно и легко: пять советов, которые помогут наладить питание в 2017 году
18:41
В Литве подсчитали вылеты ВВС НАТО в 2016 году для сопровождения самолетов РФ (1)
18:31
Департамент предупреждает: в Эстонии активизировались интернет-мошенники
18:29
Шустро! Молодая мать Ксения Собчак вышла на работу
18:18
Анна Винтур получит награду от королевы Елизаветы II
18:10
Вот почему мужчины не могут иметь множественные оргазмы
Все новости
LimonЦеликом
Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы

Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы

Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети

Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети

Фотоновость: сексуальная Ану Саагим распивает игристый напиток и загорает посреди Вьетнама

Фотоновость: сексуальная Ану Саагим распивает игристый напиток и загорает посреди Вьетнама

18:53
Смотри: защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана
18:29
Шустро! Молодая мать Ксения Собчак вышла на работу
18:10
Вот почему мужчины не могут иметь множественные оргазмы
17:29
Предупрежден – значит вооружен: японский гороскоп на 2017 год
KrasotkaЦеликом
Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?

Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?

Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной

Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной

Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину

Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину

19:16
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось (1)
18:42
Правильно и легко: пять советов, которые помогут наладить питание в 2017 году
18:18
Анна Винтур получит награду от королевы Елизаветы II
17:52
Как правильно замедлить старение: советы по типам кожи
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты? (1)

2. янв
Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?
Погода
Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке

Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке

Разыскивается Фигаро: на Новый год в Ласнамяэ пропал щенок

Разыскивается Фигаро: на Новый год в Ласнамяэ пропал щенок (2)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео: в Харьюмаа грузовик свалился в кювет

Фото и видео: в Харьюмаа грузовик свалился в кювет (1)

МуПо выписала штрафы почти на 700 000 евро

МуПо выписала штрафы почти на 700 000 евро

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку

Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку (2)

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей (1)

Культура
Российский театр превозносит эстонского актера до небес

Российский театр превозносит эстонского актера до небес

«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

Самые читаемые
С сегодняшнего дня спасатели будут ходить по домам с проверкой(1)
Остался без работы? Получи максимум 1347 евро!(1)
Глава Statoil: ловите момент, с низкими ценами на топливо придется попрощаться(8)
Литва сообщила, что в стране дислоцирован американский спецназ(9)
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось(1)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
В Эстонии обсудят переход на платное здравоохранение(34)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Bалюта
USD
0,963 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.01.2017
Все валюты
Архив
розыгрыш
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees