Эстонские фирмы видят новые возможности в России

Наиболее смело в последнее время в Россию инвестировало предприятие AS Ecomet Invest, открывшее в августе в городе Сланцы завод по переработке аккумуляторов. Организация производства обошлась в 32 миллиона евро.

«Хотя строительство и открытие завода затянулось, и завод работал с частичной загруженностью, в новом году мы удвоим производстводительность», — сообщил руководитель Ecomet Invest Ааре Мянна.

Строительство завода заняло в общей сложности восемь лет.

«Скажем так, если в Европе, и в строительном процессе особенно, есть много лазеек для ведения бизнеса, русские любят усложнять законы», - сказал Мянна, сетуя на коррупцию.

«Но мы заняли позицию, что ведем свой бизнес честно. И в результате на открытие завода потребовалось так много времени», - сказал он, добавив, что им пришлось соблюдать требования и государственной службы по атомному надзору.

Прошлые годы ведения бизнеса в России Мянна видит в светлых тонах, он надеется, что в будущем дела пойдут еще лучше.

Цены на свинец и сырье на мировом рынке растут. Помимо этого Россия организует рынок переработки отходов, что уменьшит количество небольших и нечестно действующих фирм. Строгие требования эстонскому предприятию подходят, поскольку на Ecomet эмиссия вредных отходов сведена к минимуму. «В этой области наш завод является одним из наиболее экологически чистых в мире», - добавил Ааре Мянна.

Местные самоуправления приветливо отнеслись к крупным инвестициям Ecomet, поскольку благодаря новому заводу рабочие места получат более сотни людей.

Плюсом ведения бизнеса в России Мянна считает меньшие затраты на рабочую силу и низкие цены на энергию, что благоприятствует большому производству.

«Немаловажно и то, что Россия начала субсидировать зарубежные фирмы, которые собираются делать инвестиции. Они очень радушно относятся к тем, кто приезжает вести бизнес в России», - сказал Мянна, отметив, что и его предприятие получило кредит банка «Санкт-Петербург» для строительства завода на льготных условиях.

Гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс также признал, что в последние годы жизнь эстонских фирм, действующих в России, стала несколько легче.

«Тенденция такова, что правительство больше поддерживает предприятия и содействует потреблению произведенных на родине товаров, что благоприятно влияет и на эстонские фирмы», - сказал он.

Многие предприятия, действовавшие в России, покинули страну после 2014 года, когда были введены антироссийские санкции и ограничения на экспорт. По мнению Пальтса, в России все еще много коррупции, однако время закалило те фирмы, которые давно находятся на рынке, и теперь они могут лучше рассчитывать риски.

Владелец транспортной компании Mootor Grupp, более 20 лет действующей в Петербурге и Москве, Хуго Осула заявил, что для них вторая половина прошлого года прошла настолько успешно, что это дает возможности расширить свою деятельность.

«Популярность автобусной линии Хельсинки-Санкт-Петербург была настолько высокой, что мы планируем продлить ее до Москвы», - сказал он. Помимо этого, из-за высокого спроса концерн собирается увеличить количество автобусов на линиях Санкт-Петербург-Рига и Москва-Рига.

Однако в понедельник утром концерн Mootor Grupp получил известие о том, действующее удостоверение допуска на осуществление коммерческих международных перевозок пассажиров «ЗАО Евролайнс» на маршрутах Хельсинки-Петербург и Таллинн-Петербург было временно приостановлено в связи с предписаниями относительно деятельности предприятия. Концерн пообещал все исправить.

Как и для других предприятий самым сложным для Mootor Grupp стал 2014 год, когда против России были введены санкции и рубль упал. Предприятие Mootor Grupp действует в России с 1997 года.

Многие эстонские строительные фирмы покинули территорию России. Одной из действующих фирм остается MSI Grupp, чья дочерняя фирма «Бетонекс - Санкт-Петербург» занимается производством железобетонных конструкций и изделий.

Член правления концерна Мати Иваск говоря о своем бизнесе в России был немногословен, однако сообщил, что на данный момент ситуация стала более стабильной, чем на протяжение двух последних лет.

На «Бетонекс - Санкт-Петербург» в 2015 году работало 264 человека. Оборот предприятия в 2015 году составил 8.4 миллиона евро, что в четыре раза меньше, чем в 2014 году.

У политика и предпринимателя Тыниса Пальтса дела в России в последнее время идут не так хорошо, как он надеялся. Пальтс планировал создать курорт на берегу Черного моря, однако из-за бюрократических проволочек дело застопорилось. Строительство курорта обойдется в 170 миллионов евро.