Новое пособие в 100 евро для матерей-одиночек: узнайте, как его получить

Как рассказал передаче Reporter судебный исполнитель Арви Пинк, прежде всего, родитель, воспитывающий ребенка один, должен иметь решение суда.

Если решение суда о взыскании алиментов вступило в силу, однако должник не платит алименты, то нужно обратиться к судебному исполнителю, который начнет исполнительное производство. Заявление о начале исполнительного производства можно представить и по электронной почте. Форму заявления можно найти здесь. Нужно выбрать "Täitemenetlusaegse elatisabi taotlemise avaldus". Для заполнения формы необходима ID-карта заявителя, свидетельство о рождении ребенка и судебное решение. Заявление необходимо подписать цифровой подписью. Дополнительные документы можно представить по почте.

Дальнейшее - задача судебного исполнителя. Нужно иметь в виду, что пособие поступит на ваш счет не сразу, а через 2 месяца после подачи заявления. Если вы подадите заявление в январе, то первое пособие поступит на ваш счет в марте. Если решением суда будет постановлено, что сумма пособия составляет меньше 100 евро, то заявитель получит меньше, если же требуемая сумма превысит 100 евро, то заявитель получит не менее ста евро на одного ребенка.

О получении алиментной помощи смогут ходатайствовать и родители, работавшие за границей. Для этого необходимо отправить письмо на central.authority@just.ee, откуда вам будут высланы инструкции о том, как необходимо ходатайствовать о получении пособия.

Выплата алиментной помощи не освобождает должника по алиментам от его обязанностей, и государство потребует от нарушившего обязательства родителя погасить задолженность. По состоянию на конец 2015 года проходило исполнительное производство в отношении более чем 8000 родителей, имеющих задолженность по алиментам, которые были должны своим детям 14,5 миллиона евро.

По новой схеме алиментная помощь будет выплачиваться не только в период судопроизводства, но и в период исполнительного производства. Если раньше государство выплачивало родителю алиментную помощь в случае начала судебного производства, то по новой схеме выплаты алиментной помощи государство будет выплачивать его и в период ведения исполнительного производства.