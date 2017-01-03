Государство советует школам обучать теме беженцев при открытых окнах и без света

«Использование методов психодрамы на самом деле очень эффективно. Чтобы ученик на себе ощутил, каково другому человеку, попытаться поставить его в такую же ситуацию», - пояснила ERR руководитель отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар.

По ее словам, лучше всего формировать ценности у учеников не через запреты и приказы, а позволить им самим обсуждать, что хорошо, а что плохо, даже если в семье ребенка другие ценности.

«Только через такое обсуждение, когда человек может высказать свое мнение, представить свои аргументы, можно достичь того, что человек осознает, что, возможно, в его семье и не самое правильное представление», - добавила она.