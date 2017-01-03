Шведка Нильссон победила на гонке преследования «Тур де Ски»

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км свободным стилем за 27 минут 42,7 секунды.
Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 1,7 секунды), а третьей финишировала ее соотечественница Ингвильд Остберг (+1,8), пишет gazeta.ru.
Шведка Стина Нильссон взяла золото гонки преследования на лыжной многодневной гонке «Тур де Ски».
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км свободным стилем за 27 минут 42,7 секунды.
Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 1,7 секунды), а третьей финишировала ее соотечественница Ингвильд Остберг (+1,8), пишет gazeta.ru.
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