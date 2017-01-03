Шведка Нильссон победила на гонке преследования «Тур де Ски»

Сегодня в немецком Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Всю российскую сборную следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, если подтвердятся обвинения комиссии WADA, по результатам работы которой от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Такое мнение высказал Вольфганг Пихлер, бывший тренер российской женской команды, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на интервью специалиста агентству dpa.

Биатлонист Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и выступит в Оберхофе

Лучший биатлонист Эстонии Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и попал в заявку эстонской команды на четвертый этап Кубка мира, который в четверг, 5 января, стартует в немецком Оберхофе, пишет rus.err.ee.

Соревнования Кубка мира по сноуборду в России отменены из-за финансовых проблем

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, который должен был состояться 24 - 26 февраля в Казани, отменен по финансовым причинам, сообщается в понедельник, 2 января, на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).