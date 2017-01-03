От Москвы до Владивостока: десять самых необычных квартир в России ищут новых хозяев

Специалисты «МИР КВАРТИР» решили составить ТОП−10 самых необычных объектов, которые находятся в их базе выставлены на продажу. Здесь и московская квартира, где бывал Булгаков, и роскошные трехэтажные апартаменты в Ростове-на-Дону, сочинский пентхауз площадью 700 м2, покои площадью 520 м2 в Новосибирске с лифтом и хамамом...

«Покупатели часто проявляют интерес к оригинальной недвижимости, но немногие решаются на ее покупку, – продолжает Павел Луценко. – Квартиры с затейливым ремонтом или оригинальной планировкой часто подолгу ждут новых владельцев. Не всякий сможет комфортно существовать в нестандартном помещении. Для этого нужно и самому быть человеком с нестандартными запросами».

В общем и целом, если хотите насладиться российским размахом, вам - СЮДА!