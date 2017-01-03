В Германии беженец попросил у ИГ 180 тысяч евро на теракты

38-летний мужчина, уже два года имеющий временный вид на жительство в Германии, был задержан в воскресенье утром в своей квартире в городе Саарбрюккен, однако комментарии от властей появились только на следующий день, пишет RT.

Как говорится в заявлении прокуратуры, в декабре сириец связался с неким контактным лицом «Исламского государства» и попросил у террористической организации денежные средства на совершение терактов. Отмечается, что беженец планировал приобрести восемь машин по цене 22,5 тысячи евро. за каждую, начинить их взрывчаткой и направить в места большого скопления людей, чтобы «убить большое число немусульман». По его собственным словам, он намеревался разместить в каждом автомобиле от 400 до 500 кг взрывчатки.

Замкомиссара полиции федеральной земли Саар Хьюго Мюллер, в свою очередь, заявил, что злоумышленник планировал перекрасить машины, чтобы сделать их похожими на полицейские. Обвинения в адрес мужчины, в частности, основываются на переписке, которая была обнаружена в мобильном телефоне при обыске. При этом следствие не обнаружило свидетельств того, что какие-либо машины уже были заминированы. Также сообщается, что беженец прибыл в Германию в 2014 году и после подачи просьбы о предоставлении убежища получил временный вид на жительство.

По мнению аналитика Патрика Хэннигсена, всё это вызывает серьёзные опасения, потому что неизвестно, сколько ещё людей, проживающих в Европе, могут настолько легко выйти на связь с террористами.

Кроме того, он отметил, что ранее немецкие полиция и СМИ не торопились рассказывать о делах, связанных с беженцами. Однако огромное напряжение и страх, царящие в обществе, возможно, вынудили власти пересмотреть политику в этом вопросе. «Многое случилось в Германии за последние 12 месяцев — нападения, стрельба, теракты. Немецкие власти испытывают колоссальное давление со стороны общества, которое ждёт каких-то мер», — заявил он в интервью RT. В своем новогоднем обращении канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев сохранять оптимизм и пообещала сделать всё, чтобы защитить население страны от террора.

При этом она высказалась в поддержку проводимой миграционной политики, однако назвала прискорбным тот факт, что беженцы оказались причастны к нескольким терактам в стране в 2016 году.