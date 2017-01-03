Марин Ле Пен призвала Евросоюз отказаться от евро

Политик также призвала страны еврозоны отказаться от единственной валюты в виде евро и вернуться к экю – денежной единице, использовавшейся в европейской валютной системе ЕС в 1979-1998 годах, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.