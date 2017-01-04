Фото: на эту квартиру в Пыхья-Таллинне стоит не только взглянуть, ее стоит купить!

Ручаемся: такой ванной комнаты вы еще не видели! Массивные деревянные потолки, раковина из цельного камня, большие мансардные окна, каменные стены - этой просторной ванной комнате впору находиться не в городской квартире, а в отреставрированном средневековом замке.

Фото: LAAM Kinnisvara /KV.EE

В этой ванной комнате доминируют дерево и камень. Что касается цветовой гаммы, то преобладают коричневые и кремовые тона.

Фото: Laam Kinnisvara/KV.EE

В рустикальном интерьере по-особому играют элегантная резьба и стильное золото.

Фото: LAAM Kinnisvara/KV.EE

Обычные ванные комнаты, даже в роскошных квартирах часто бывают без окон и небольшой площади. Поэтому так впечатляет эта огромная и светлая ванная комната.

Фото: LAAM Kinnisvara /KV.EE

Своеобразия добавляют и внутренние двери, высотой 2,4 метра и сделанные из массива дуба.

Фото: LAAM Kinnisvara/KV.EE

Туалет оформлен с юмором и напоминает маленькую, но шикарную тюремную камеру.

Фото: Laam Kinnisvara/KV.EE

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