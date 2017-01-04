По словам Вахта, причин роста цен - три. Во-первых, нефтяной картель OPEC уменьшает производство нефти, во-вторых, в начале февраля в Эстонии поднимется акциз на топливо на 10 процентов, из-за чего к розничной цене на топливо добавится примерно 5 центов. В-третьих, среди продавцов топлива растет конкуренция.

Все это, по словам Вахта, дает основания прогнозировать к началу февраля рост цен как на дизель, так и на бензин, стоимость которых может превысить 1,3 евро за литр. В последний раз такие цены на топливо были в июне 2014 года. Сейчас, например, цена за литр 95 бензина и дизельного топлива колеблется от 1,15 до 1,18 евро за литр. "Праздник дешевого топлива закончен, это очевидно", - говорит Вахт.