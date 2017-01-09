Видео: Intel представила мини-ПК размером с кредитную карту

Как сообщает Ferra , размеры Compute Card составляют 95*55*5 мм, но в этом компактном корпусе находится полноценный мини-компьютер с однокристальной системой, оперативной и постоянной памятью, а также необходимыми элементами для беспроводного и проводного подключения, пишет newsru.com.

Точные характеристики устройства в компании пока не разглашают. По замыслу создателей, Compute Card может быть использован для простого апгрейда домашних устройств, который позволит им поддерживать технологии интернета вещей. Так, мини-ПК можно будет использовать в холодильниках, камерах видеонаблюдения и других устройствах, предварительно оснастив их одним слотом для подключения Compute Card. При этом устаревшую модель устройства можно легко будет заменить на новую, что позволит продлить срок службы "умного" холодильника или телевизора.

Небольшой видеообзор Intel Compute Card был опубликован на YouTube-канале портала Gizmodo .

Подробности об устройстве Intel планирует обнародовать позднее. Ожидается, что мини-ПК выйдет на рынок в середине года в версиях, разработанных в партнерстве с компаниями Dell, HP, Lenovo и Sharp.