Из Эстонии выслали двух граждан Вьетнама

В 18.10 в пятницу через Таллиннский аэропорт в Стамбул отправились двое гражданина Вьетнама. Один из них родился в 1994 году, а другой - в 1991. Ранее Лыунаская префектура составила в отношении мужчин подлежащее немедленному исполнению предписание покинуть Эстонию. До страны назначения их сопровождают сотрудники оперативной службы Таллиннского погранпункта.