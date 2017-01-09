В 18.10 в пятницу через Таллиннский аэропорт в Стамбул отправились двое гражданина Вьетнама. Один из них родился в 1994 году, а другой - в 1991. Ранее Лыунаская префектура составила в отношении мужчин подлежащее немедленному исполнению предписание покинуть Эстонию. До страны назначения их сопровождают сотрудники оперативной службы Таллиннского погранпункта.
Из Эстонии выслали двух граждан Вьетнама
На прошлой неделе из Эстонии на родину выслали двух граждан Вьетнама, сообщила Пыхьяская префектура.