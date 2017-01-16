Почему наши дети становятся тиранами?

Эллен Кей, которая никогда не посещала школу (находилась на домашнем обучении), которая была журналистом, но никак не педагогом, и у которой не было детей, написала труд, отправивший на свалку истории т.н. «старую», отжившую свое классическую педагогику.

По мнению шведки, воспитание ребенка возможно только в случае, если родители сами станут детьми и не будут вмешиваться в естественный процесс становления своего отпрыска. Она выступала против детских садов и призывала относиться к детям как к щенкам или котятам – воспитателям следует лишь пассивно созерцать происходящее. Традиционную школу Кей тоже недолюбливала, призывая не оставить от нее камня на камне – ребенок де должен учиться только тому, что его на самом деле интересует. Домашние задания излишни, отвечать уроки в школе не нужно, а экзамены – это анахронизм, полагала революционерка в сфере образования, деля мир на детский – добрый и невинный, и на весь остальной – лживый и злой.

Также много шума в мире понаделала психотерапевт Алис Миллер, ставшая известной благодаря своим работам о насилии над детьми под названиями «Любое воспитание приносит вред» и «Драма одаренного ребенка и поиск собственного я».

Родительскую любовь и заботу швейцарка объявляла вредными, а самих родителей – расставляющими детям ловушки, лгущими, изворачивающимися, скрывающими, манипулирующими, устрашающими, изолирующими, не доверяющими, унижающими, оставляющими без любви и внимания, подтрунивающими, стыдящими и насильственными существами.

Известная в Америке экстрасенс Нэнси Энн Тэпп зашла еще дальше – в ауре некоторых детей она якобы видела цвет индиго, после чего и родился термин «дети индиго». В 1980-е годы в США родители малышей стали обращаться к психиатрам, поскольку они стали испытывать трудности в общении со своими детьми и понимании их потребностей. Начиная с 2004 года экстрасенсы стали утверждать, что видят слияние биоэнергетики индиго с энергетикой кристалла – так родился новый термин «дети-кристаллы» или «кристальные дети», под которых должны подстраиваться все взрослые.

По мнению ясновидящих, уникальность и необычность подобных детей заключается в том, что они якобы осознают свой королевский статус, что осознание собственной значимости не является для них проблемой, зато слепое подчинение авторитету для них невыносимо, а некоторых вещей в жизни они не делают вообще. Также они не реагируют на силовое принуждение к порядку, не способны приспособиться ни к одной системе, однако могут разрушить любую, плюс не стыдятся сообщать миру о своих потребностях, иногда весьма завышенных. Законы природы на них тоже не распространяются, а сильная воля и высокая самооценка являются врожденными.

По утверждению критика подобных волюнтаристских замашек Михаэля Винтергоффа, как философские, так и психологические теории развития человечества показывают, что разговоры о детях индиго и детях-кристаллах – это чистый блеф, поскольку любое развитие всегда идет по определенным законам, а изменения следуют одно за другим в определённой последовательности.

«Воля и самосознание характеризуют зрелого человека, перешедшего из мира биологической неизбежности в мир духовной свободы, – утверждает в своей книге «Почему наши дети становятся тиранами» Михаэль Винтергофф. – Осознание самого себя является не врождённым качеством, а результатом долговременного развития».

Противник свободного воспитания утверждает, что психическое развитие современных детей остановилось на ясельном уровне, а виноваты в этом сами взрослые, которые относились к ним не как к детям, а как к равным.