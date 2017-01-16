Эти шесть идей навсегда изменят жизнь автомобилистов

По старым обложкам научно-фантастических книг полувековой давности вам должно быть хорошо известно, как будет выглядеть город будущего: все эти сверкающие небоскребы и персональные автомобили на ракетной тяге, летающие над переплетением серо-зеленых пневматических труб.

К сожалению, реактивные ранцы так и не стали реальностью. Зато есть ряд технологий, которые кардинальным образом изменят принципы передвижения в городской среде, причем совершенно неважно, будем ли мы при этом сами управлять транспортом.

1. Говорящие автомобили

Нет, автостроители не собираются встраивать Сири в ваш "Субару". Мы говорим о способности машин общаться друг с другом — так называемой концепции Vehicle to Vehicle (V2V).

Департамент транспорта США недавно разработал свод правил, направленных на стандартизацию обмена между автомобилями информацией об их текущем местоположении, направлении и скорости движения.

Цель нововведения - предупреждать водителей (а в дальнейшем и компьютеры автономных машин) о потенциально опасных ситуациях на дорогах.

В городских условиях, где ДТП чаще всего случаются на перекрестках, автомобили сами будут решать, достаточно ли у вас времени на то, чтобы завершить правый поворот на красный свет, и каков будет порядок проезда четырехсторонних развязок.

Так что вы сможете спокойно бродить по интернету, не отвлекаясь на то, чтобы посигналить зазевавшемуся пешеходу или повернуть руль.

2. Автомобили, разговаривающие со светофорами

Вторым элементом системы коммуникаций на дороге станет обмен информацией между автомобилем и элементами дорожной инфраструктуры (Vehicle to Infrastructure, или V2I).

В пожарных машинах уже используются различные технологии для переключения светофоров с красного света на зеленый при экстренных выездах, но V2I будет работать более комплексно - эта система сделает городское движение более эффективным за счет сбора данных, поступающих от автомобилей на дорогах.

Умная инфраструктура сможет при необходимости чуть задерживать переключение светофоров с зеленого света на красный, чтобы пропустить собравшиеся на перекрестке машины.

Она будет способна изменять скоростные режимы и регулировать подъездные дороги с целью ликвидации пробок и даже пускать движение в объезд мест ДТП и заторов.

А когда на рынке появятся автономные автомобили, весь город превратится в одну умную машину.

3. Запрет на дизельные и бензиновые двигатели

Дизельные двигатели мощны и экономичны, но уже скоро дизельный транспорт будет использоваться исключительно в сельской местности, и побывать, например, в столице Франции такой машине уже не суждено.

К 2025 году власти Парижа, Мехико, Мадрида и Афин намереваются запретить дизельные автомобили в рамках программы сокращения вредных атмосферных выбросов.

Города по всему миру могут присоединиться к этой инициативе. А в Осло и Бергене, двух крупнейших городах Норвегии, к тому же времени планируют ввести запрет на въезд в центр автомобилей с бензиновыми двигателями.

Так что, хотя в центре городов по-прежнему можно будет увидеть неудачно припаркованные грузовые фургоны, эти автомобили станут более компактными и экологически чистыми и будут производить гораздо меньше шума.

4. Зарядка во время езды

Если все городские автомобили станут электрическими, то логично предположить, что для них потребуется довольно много пунктов зарядки.

И есть риск, что привычные парковочные счетчики (а заодно цветочные клумбы и уличные кафе) должны будут уступить место конструкциям с кучей проводов, предназначенных для питания наших электромобилей.

В действительности существующая инфраструктура может потребовать лишь незначительных изменений, и не исключено, что вскоре мы сможем заряжать машины во время остановок на светофоре или просто на парковочных местах.

Идея дистанционной зарядки может звучать фантастично, но за последние 10 лет ученые уже научились бесконтактно передавать электричество на расстояния до 2 метров с эффективностью, приближающейся к 100%.

Устройство под названием "резонансный трансформатор" состоит из обмоток в дорожном покрытии, вступающих в резонанс с обмотками в электромобиле, вызывая в последних вибрации, преобразующиеся в электричество для зарядки автомобильных батарей.

Системы городского транспорта по всему миру уже тестируются на автобусах, которые заряжаются бесконтактным способом на остановках. Эта технология может быть относительно легко внедрена на новых многоуровневых стоянках. Можно также встроить обмотки в асфальт на перекрестках.

Как именно водители будут оплачивать зарядку - это вопрос для компании, которой предстоит разработать соответствующее приложение для смартфонов.

5. Новые налоги для водителей

Будущее уже здесь, и за него придется платить. Водителям придется раскошеливаться за пользование дорогами в центрах городов в периоды пиковых нагрузок.

Такая схема с 1975 года используется в Сингапуре, а теперь, чтобы разгрузить улицы, к ней начинают прибегать и другие города - от Лондона до Риги.

И, поскольку у нас скоро будут умные автомобили, разговаривающие с умной инфраструктурой, ничто не помешает сделать часть этой инфраструктуры ответственной за дорожные сборы.

Вместо нынешнего налога на бензин водители будут платить за километраж, в том числе по повышенным тарифам на определенных участках в определенное время суток.

Возможно, за право на въезд в центр города на более крупногабаритных автомобилях - некоторых моделях лимузинов и внедорожников - придется платить больше, точно так же как сейчас платят по повышенному тарифу водители трехосных грузовиков.

6. Ограничение личного транспорта в городе

Экономика крупных городов зависит от перехватывающих парковок, на которых работники из пригородов оставляют свои автомобили и садятся на электричку или метро для поездки в город.

Хотя эта схема отлично работает в рабочие дни, она не оптимальна в случае коротких поездок и внепиковых периодов, когда поездов меньше, а интервалы между ними больше.

Некоторые города пересматривают эту концепцию, превращая перехватывающие парковки в узлы, предоставляющие более широкий набор транспортных услуг.

По-настоящему умный город позволит вам доехать до определенного места в центре, где вы воспользуетесь микороавтобусом (который закажете при помощи приложения для смартфона), чтобы добраться до ближайшей остановки троллейбуса, пункта проката велосипедов или… до переплетения тех самых пресловутых пневматических труб.

Хотя, возможно, цвет этих труб окажется более зеленым, чем можно было бы ожидать.

Прочитать эту статью в оригинале на английском языке вы можете на сайте BBC Autos.