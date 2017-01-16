Выяснилось, кто может стать новым старейшиной Кесклинна

Совет единодушно поддержал выдвижение кандидатуры Пукка на должность старейшины Кесклинна. Его кандидатуру еще должны одобрить административный совет Кесклинна и мэрия Таллинна.

«Конечно, я очень рад, - сообщил в понедельник BNS Пукк. - Впереди ожидает серьезная работа».

Таави Пукк долгое время работал пресс-секретарем Центристской партии.

По его словам, административный совет Кесклинна соберется для того, чтобы обсудить его кандидатуру на этой или в начале следующей недели.

Таллиннская горуправа на прошлой неделе освободила от должности старейшины Кесклинна Алара Няэме, который подал заявление об отставке после того, как госсуд не стал рассматривать его кассационную жалобу.

Алар Няэме был окончательно признан виновным в присвоении городских средств, поскольку в результате вступило в силу решение суда низшей инстанции, признавшего Няэме виновным в присвоении городских денег. В сентябре прошлого года Таллиннский окружной суд оставил без изменений обвинительный приговор Няэме.

30 июня прошлого года Харьюский уездный суд признал Няэме виновным в присвоении казенных средств и назначил ему денежный штраф в размере 200 дневных единиц, что с учетом дохода Няэме составляет 6300 евро.

По данным следствия, Няэме приглашал жителей Валги на концерты при помощи листовок, которые представляли Няэме в качестве кандидата в Рийгикогу, а также содержали символику Центристской партии и предвыборные обещания кандидата.

В то время Няэме был кандидатом в Рийгикогу от Центристской партии в уездах Валга, Выру и Пылва.