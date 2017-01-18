Не нравится опрос про Кайтселийт = любишь Путина. Считаешь, что войну на Украине спровоцировала Россия = пачками поглощаешь печеньки Госдепа. Признаешь за Яной Тоом некоторые политические заслуги = поддерживаешь бомбардировки Алеппо. Не дай бог упомянул, что в стране существует национальное неравенство, – возвращаемся к первому пункту.

Мышление бинарными оппозициями – отнюдь не признак ума. За одним и тем же возмущением могут стоять совершенно разные мотивы; можно не поддерживать действия россиян на Украине и не считать при этом США самым демократичным государством в мире; один и тот же политик сегодня провоцирует травлю инакомыслящих в Фейсбуке, а завтра помогает обездоленным; а национальное неравенство – вообще статистический факт, а не мнение.

Да, на войне нет места для всей палитры оттенков. Здесь - свой, там – чужой, в чужого надо стрелять. Поэтому рядовому члену Кайтселийта, как, наверное, и рядовому участнику молодежного лагеря на Селигере, все должно быть предельно ясно. В критической ситуации размышление о нюансах губительно. Здесь - черные, там - белые, посередине – сине-черно-белые, исторически расколотые и не без повода боящиеся друг друга.

И каждый прется со своей единственной правдой напролом, потому что шанса признать необщепринятую правду хотя бы частично ему не дано. В одной чудесной стране можно выйти на одиночный пикет со своим мнением и загреметь на пару лет за решетку - да так, что потом тебя всей страной найти не могут. В другой с тобой обойдутся элегантнее, например, расскажут о том, что такое post-truth society и почему множественность точек зрения обслуживает вражескую идеологию. А будешь настаивать на своем, предъявляя факты, – потихоньку выдавят либо туда, где тебя не слышно, либо к слабоадекватным сторонникам превращения Америки в радиоактивный пепел.

Очень удобно разделять общепринятое и государственно одобренное мнение. Чуть менее удобно разделять мнение оппозиции, но и в этом случае у вас будет массовая поддержка и чувство непоколебимой уверенности. Гораздо труднее искать пути сближения между ними - и в то же время уязвимости идеологических конструктов, потому что две абсолютно круглые, совершенные детали паззла никогда не сложатся в единое целое. Давать конкретные оценки конкретным событиям, независимо от того дискурса, с которым у вас больше точек соприкосновения. Судить о вещах исходя из них самих, а не из того, что диктует ваш мейнстрим. Без неоправданных обобщений. Хотя, разумеется, легче поставить Путина в заголовок, получив свою дозу популярности и плюшек в перспективе.