Европейская версия Kia Stinger получит 200-сильный дизель

«Стингер» для Европы укомплектуют наддувным дизельным двигателем рабочим объемом 2,2 литра. Его отдача составляет 200 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Мотор на «тяжелом топливе», как и другие агрегаты Kia Stinger, сочетается только с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

С места до ста километров в час фастбек с дизельным двигателем разгоняется за 8,5 секунды. Максимальная скорость составляет 225 километров в час, пишет motor.ru.

В Европе для «Стингера» также будут доступны два бензиновых двигателя, с которым модель будет продаваться и в США. Речь идет о «турбочетверке» 2.0 мощностью 255 лошадиных сил (353 Нм крутящего момента) и твин-турбо двигателе 3.3 V6, который развивает 370 лошадиных сил и 510 Нм момента.

Самая мощная модификация Kia Stinger разгоняется с места до ста километров в час за 5,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет 270 километров в час.

Фастбек Kia Stinger дебютировал на автосалоне в Детройте. Модель построена на заднеприводной платформе. В качестве опции для нее предлагается полный привод с системой контроля вектора тяги. Заднеприводный вариант за доплату можно оснастить дифференциалом повышенного трения.