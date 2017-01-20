Выбираем одежду для стола

Ответ очевиден: если вы планируете приглашать гостей и хотите произвести благоприятное впечатление, вам стоит ориентироваться в актуальных дизайнерских тенденциях. Каким же скатертям рекомендуется отдать предпочтение при современной сервировке стола? Советует Aryahome.ru.

Дизайнеры рекомендуют приобрести как минимум две скатерти: оттенка натурального льна и яркую, сочетающуюся по цвету с интерьером.

Скатерть, выполненная в натуральных тонах, считается универсальной. Она может быть украшена вышивкой или кружевами. В качестве такой скатерти можно использовать отрез хлопковой ткани или льна даже с необработанными краями.

Яркая скатерть играет роль цветового акцента, который привлекает внимание и помогает завершить дизайн комнаты. Цвет скатерти может повторяться в аксессуарах, но не в других текстильных изделиях, которые находятся в этом же помещении. Сервировать стол, покрытый яркой скатертью, лучше белоснежной посудой, а салфетки могут быть и белыми, и контрастными.