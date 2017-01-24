«В игре участвовали также конгрессмены США Сьюзан Дэвис, Джим Коста, Рик Ларсен, Майкл Тернер, Роб Бишоп и специалисты стратегического исследовательского центра RAND. Следующая игра должна состояться в Брюсселе в феврале 2017 года», - уверенно заявлял портал.

Новость была преподнесена так, будто конгрессмены играли в карты. На самом деле карта на встрече, в которой принял участие Михкельсон, была только одна, к тому же не игральная, а географическая.

/ facebook.com

С ее помощью было наглядно продемонстрировано, какой уровень защиты должен быть у Балтийских стран для обеспечения их безопасности. При этом о России в своем посте Михкельсон не упомянул ни слова.

«Вчерашний день в Вашингтоне завершился в библиотеке Конгресса, где по инициативе исследовательского центра RAND было проиграно несколько сценариев защиты Балтийских стран от возможного нападения, - написал он в своем Facebook. - Из конгрессменов участвовали Сьюзан Дэвис, Джим Коста, Рик Ларсен, Майкл Тернер и Роб Бишоп.

Аналитики RAND наглядно показали, каким должен быть уровень готовности НАТО, чтобы лучше всего обеспечить безопасность Эстонии, Латвии и Литвы. Коллеги из Соединенных Штатов, в том числе конгрессмен Рик Ларсен, еще раз подтвердили приверженность США принципам коллективной защиты НАТО. Мы договорились, что встретимся уже в следующем месяце в Брюсселе».