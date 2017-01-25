Общаясь со студентами МГУ, глава государства отреагировал на их рассказы о ведущейся работе, в том числе, о поисковых отрядах. "Это очень правильно, это элемент примирения российского и немецкого народов, это чрезвычайно важно на будущее" - сказал Путин.

"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - подчеркнул российский лидер.

Он назвал "очень важной, благородной и полезной работой" деятельность поисковых отрядов. Президент процитировал Льва Толстого, говорившего, что "ничего нет более противоестественного, чем война". "Но самое естественное - помнить об этой трагедии и делать все, чтобы ничего подобного не повторялось", - подчеркнул глава государства.

"Конечно, очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые пропали без вести, - они не должны быть безвестными", - уверен Путин. На его взгляд, "это работа на все оставшиеся годы, на все оставшиеся времена".

"Народ всегда должен помнить... проходят боевые действия - историю пишут те, кто остался в живых, но те, кто остался в живых, никогда не должны забывать тех, кто дал им такую возможность", - отметил Путин.