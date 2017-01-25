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Михаил Кылварт о проблеме серых паспортов: речь идет о наших людях, а не о пришельцах!1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью «Радио Свобода», что одним из основных пунктов программы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу станет предоставление гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.

Проблему серых паспортов в Эстонии специально для портала Stolitsa.ee комментирует вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт:

«Прежде всего, нужно понимать, что вопрос предоставления гражданства обладателям серых паспортов – это не вопрос дополнительных возможностей и тем более не подарок со стороны государства. Наличие граждан и увеличение количества граждан страны – это в первую очередь в интересах самого государства. Мы должны признать, что речь идет не об иностранцах и тем более не о „пришельцах“, как саркастически иногда переводят англоязычное название серого паспорта. Речь идет о наших людях, которые прожили 25 и более лет в Эстонии. Многие здесь родились, и у них нет другой родины. Поэтому очень важно признание государством того, что человек является для него ценностью. Говорить о том, что люди должны доказывать свою причастность и лояльность – более чем неуместно. 

Как мы помним, институт серого паспорта появился из-за того, что после восстановления независимости кому-то было дано гражданство, а кому-то нет, и эти люди в свою очередь не захотели брать гражданство другой страны. Тем самым они итак продемонстрировали свою привязанность к Эстонии. Мариновать эту проблему – просто неразумно.

Мы должны продемонстрировать, что нам важен каждый житель Эстонии, у которого есть связь с этой страной. 

Однако нужно признать, что с решением этой проблемы мы давно опоздали. Когда только появилась проблема серых паспортов, процентов 90, если не 100 их обладателей хотели получить эстонский паспорт. Сейчас, на мой взгляд, многие обладатели серых паспортов в эстонском гражданстве сами не заинтересованы». 

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