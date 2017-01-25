Две звезды мира авторалли повздорили?

Во вторник некоторые издания опубликовали материалы, в которых Латвала критически отзывается об Ожье, отмечая, что француз отказался делиться с ним информацией о работе машины. Однако в интервью Autosport финн подчеркнул, что его слова процитированы неверно.

«Эти слова не мои, – настаивает пилот Toyota. – Я не говорил, что Себ отказался говорить после тестов. Слова были плохо переведены. Я очень сильно расстроился из-за этого. Это не в моем стиле говорить так о команде и пилоте. Я бы хотел принести извинения как Себу, так и команде, если эта ситуация навредила им. Но они знают меня достаточно хорошо, чтобы понять, что это был не я».

Также серебряный призер Ралли Монте-Карло, прошедшего на прошлой неделе, рассказал о своем опыте работы в Volkswagen c Ожье в сравнении с временами, когда выступал за Ford с Микко Хирвоненом.

«Когда я выступал за Ford, Себастьен Лёб доминировал, – сказал он. – Микко и я должны были работать вместе, чтобы попытаться победить его, мы не могли сделать это по отдельности.

Когда я перешел в Volkswagen, там все отличалось. Не было никого, кто помогал бы мне победить этого нового Себастьена. Когда ты находишься в одной команде с четырехкратным чемпионом мира, то остаешься один, и я должен был бороться с ним другим путем, с другой философией. Вот, что я говорил».

Латвала сказал также, что работа в Toyota больше напоминает то, что было в Ford: «Сейчас я работаю с Юхо [Ханниненом], и мы вдвоем работаем над тем, чтобы победить Ожье. Это снова похоже на то, что было в Ford».