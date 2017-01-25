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Полиция разыскивает жертв мошенников!

Действовавшая по всей Эстонии группировка выманила у владельцев хуторов 300 000 евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Центральная криминальная полиция задержала во вторник группировку, состояющую из семи человек, которые, согласно подозрению, обманным путем заставляли владельцев хуторов отдавать им зерно.

В соответствии с подозрением, мошенники в течение последних трех лет через теневые фирмы приобретали у владельцев хуторов зерно и сознательно за него не платили, после чего перепродавали товар скупщику. 

Сейчас у следователей достаточно свидетельств и доказательств того, что группа связана с более чем десятью преступными эпизодами. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам хуторов, составила около 300 000 евро. 

В ходе обысков полицейские изъяли у мошенников несколько автомобилей. Дома у одного из подозреваемых было найдено около 60 000 евро наличными.

По словам руководителя бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Янека Маасика, шесть задержанных мужчин и одна женщина действовали в разных регионах по всей Эстонии. "Расследование дает основания полагать, что круг потерпевших может расшириться, поэтому очень важно, чтобы каждая жертва преступления сообщила нам об этом", - подчеркнул Маасик.

"С учетом того, что главные подозреваемые и ранее наказывались за мошенничество в уголовном порядке, прокуратура подала в суд ходатайство об аресте четырех человек", - добавил окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Маргус Леллеп.

В 17.40 пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каарель Каллас подтвердил, что с разрешения суда всех четырех человек арестовали.

Досудебное следствие проводит бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции под руководством Лыунаской окружной прокуратуры. Полиция просит всех, кто может помочь установить возможных жертв преступления позвонить по номеру 5173154 или 612 4333 или отправить электронное письмо на адрес majanduskuritegu@politsei.ee.

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