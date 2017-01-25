Жителя Кохтла-Ярве зарезали на 8-е марта: обвиняется его сожительница

По данным следствия, 8 марта прошлого года в Кохтла-Ярве в квартире на Ярвекюла-теэ 69-летняя Евгения ударила своего сожителя кухонным ножом. 64-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция начала уголовное производство, по завершению досудебного следствия Евгению обвинили в убийстве.

На прошедшем в четверг предварительном заседании в Вируском уездном суде стороны договорились, что суд начнет обсуждении дела Евгении 22 мая. Если суд сочтет женщину виновной, ее ожидает тюремное заключение сроком до 15 лет.