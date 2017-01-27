В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

Памятник депортированным французским евреям в районе Ласнамяэ на улице Меэлику был открыт в 2014 году. Он основан в память о ссыльных из Конвоя 73. В 1944 году в нацистские концентрационные лагеря из Франции были отправлены 75 железнодорожных конвоев. Ссыльные одного из конвоев попали в Таллинн, 24 человека были направлены на работы в лагерь, который располагался на территории нынешнего района Ласнамяэ. Именно эти 24 человека оказались единственными из 878 ссыльных Конвоя 73, кто остался в живых по окончании войны.

«Необходимо помнить о прошлом и передавать память потомкам. Холокост должен стать жестоким уроком, забывать который нельзя, и для всех последующих поколений», - отметила Мария Юферева в связи с траурной датой.