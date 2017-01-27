Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Если это произошло случайно, то торговые сети все же идут клиенту навстречу и не требуют денег за товар. По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, случаи, когда в магазинах разбивают товар, достаточно редки. А если это произошло, то большой проблемы из этого все же не делают. "Со всеми может случится, - заметила Батс. - Требование оплатить ущерб может быть предъявлено только если речь идет о сознательном деянии"

По словам Батс, в таких случаях необходимо действовать так же, как и в любой другой конфликтной ситуации.

И в магазинах Coop готовы простить клиенту, если он испортил товар случайно. "Как правило, клиент не должен платить за поврежденный товар, если он не сделал это сознательно или если речь не идет о сознательной небрежности. В таких случаях каждый инцидент рассматривается отдельно и выносится соответствующее решение", - сказал пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийдо.

Если ущерб от разбитой бутылки пива невелик, то в случае, если вы случайно разбили парфюм, ущерб может составить десятки евро. Однако в Kaubamaja за это не заставят платить. По словам пресс-секретаря Kaubamaja Анны Ансмитт, клиент не должен платить за товар, который разобьется случайно.