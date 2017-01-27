Как говорится в указе, ряд предприятий будет объединен в целях совершенствования структуры ядерного оружейного комплекса РФ госкорпорации "Росатом" и повышения эффективности использования его потенциала, передает Newsru.com.

В частности, к производственному объединению "Маяк", расположенному в городе Озерске Челябинской области, будет присоединено ФГУП "Базальт" (поселок Расково Саратовской области).

К Российскому федеральному ядерному центру - Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) присоединяется Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова (НИИИС, Нижний Новгород).

К Российскому федеральному ядерному центру - Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) присоединяется Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (ВЭИ, Москва) и опытный завод ВЭИ. На выполнение указа отводится два года.

Предприятия ядерного оружейного комплекса входят в структуру "Росатома". Этот комплекс обеспечивает реализацию политики ядерного сдерживания, действуя совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Маяк" - первый промышленный объект атомной отрасли, был создан для наработки плутония по программе создания советского ядерного оружия, отмечает РИА "Новости". В настоящее время предприятие выполняет государственный оборонный заказ по производству компонентов современного ядерного оружия. Среди других приоритетных направлений работы "Маяка" - переработка облученного ядерного топлива атомных реакторов, производство изотопов и средств радиационного контроля.

Предприятие "Базальт" обеспечивает предприятия атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший в России научно-исследовательский институт, в его задачи входит обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Основное направление деятельности - разработка и производство ядерных боеприпасов. Саровский ядерный центр также активно создает собственные продукты гражданского назначения и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.

НИИИС разрабатывает приборы и системы автоматики в интересах "Росатома" и Министерства обороны РФ, внедряет программно-технические средства автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций.

Основные направления деятельности ВЭИ - создание высоковольтной техники, силового и электротехнического оборудования, комплексных систем автоматизации, электроники различного назначения.