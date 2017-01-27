Норвежские спецслужбы рассказали о попытках России повлиять на вручение Нобелевской премии

По мнению службы безопасности полиции Норвегии, в 2015 году Служба внешней разведки РФ пыталась исключить вероятность вручения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко.

Представители спецслужб считают, что операция началась с обнародования подложного письма от имени тогдашнего спикера Верховной рады Украины Владимира Гройсмана (сейчас занимает должность премьер-министра - ИФ), который якобы отчитывался о поддержке кандидатуры Петра Порошенко со стороны США. Это письмо опубликовали некоторые российские СМИ и "пророссийские сайты".

Через некоторое время к секретарю Норвежского нобелевского комитета Улаву Ньёльстаду пришли два человека, представившихся сотрудниками российского посольства. Беседа продлилась полтора часа. Как позднее выяснила служба безопасности полиции Норвегии, один из них был сотрудником СВР.

Предполагается, что публикация поддельного письма от имени Гройсмана была организована Россией, чтобы дискредитировать нобелевский комитет, если он действительно вручит премию мира Порошенко. Якобы это подтвердило бы подконтрольность комитета американским спецслужбам.

В посольстве России в Осло ответили, что встреча дипломатов с секретарем комитета была обычным визитом вежливости с целью поддержать отношения и лучше узнать о жизни страны. Предположения о спецоперации были названы паранойей и стремлением объяснить собственные неудачи вмешательством извне.

Сейчас неизвестно, был ли в самом деле Петр Порошенко среди кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Списки номинантов публикуются через 50 лет после вручения. В 2015 году премию получил Квартет национального диалога в Тунисе - группа из четырех организаций, которые пытаются строить демократическое государство.