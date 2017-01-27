Выигравшая внедорожник от Нарва-Йыэсуу жительница США все-таки получила свой приз

Лотерею среди всех своих зарегистрированных жителей провели волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу, объединяющиеся в единое самоуправление у северо-восточной границы. Требуемых 5000 человек населения они в ходе кампании "Сосед, помоги!" набрать не смогли, но обещанный людям автомобиль все равно честно разыграли.

Розыгрыш состоялся 10 января в нарвском торгово-развлекательном центре Fama. Случайно выбранный из числа публики мальчик не глядя вытащил из ящика заветную бумажку с именем победителя - Елены Ореховой. Местные чиновники тут же начали поиск в регистре контактных данных этой землячки, но найти смогли лишь электронный почтовый адрес сына.

Елена Орехова является зарегистрированной жительницей города Нарва-Йыэсуу с 1995 года, однако, по некоторым данным, сейчас проживает за пределами Эстонии. Найти и осчастливить даму автомобилем надо было, по условиям кампании, до 25 января.

В итоге приз не остался без своего победителя и сегодня автомобиль на основании доверенности получил ее сын Александр Сердюк.