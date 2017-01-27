У берегов Малайзии пропало судно с туристами

Связь с судном, которое направлялось на остров Менгалум, пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах.

В настоящее время по маршруту следования судна развернута поисково-спасательная операция, которая осложняется сильным ветром и большими волнами.

В поисковой операции принимают участие сотрудники полиции, а также представители военно-морского флота и ВВС Малайзии.

Остров Менгалум, куда направлялись туристы, известен своими дикими пляжами и популярен среди дайверов.