Режиссер Аки Каурисмяки рассказал, что не так в угнетающей беженцев Финляндии

Каурисмяки готов представить публике свой новый фильм Toivon tuolla puolen», название которого можно перевести как «По ту сторону надежды», сообщает портал Postimees.ee.

«Мое послание правительству пустеющей, стареющей страны, страдающей от демографических проблем, будет следующим: не пускать образованных и предприимчивых людей в Финляндию – идиотизм и близорукость», - говорит режиссер, добавляя, что нужно, чтобы фильм в кинотеатрах показали как можно скорее.

Фильм рассказывает о двух мужчинах, находящихся на распутье. Один из них разошелся с женой и оставил работу, выиграл в покер и открыл свой ресторан. Второй – приехал в Финляндию из Сирии в качестве нелегального мигранта и просит об убежище.

«Для меня эта история стала прояснять тогда, когда кризис беженцев затронул и Финляндию. В большинстве своем финны оказались гуманистами, однако расисты, как обычно болтали, а правительство вело себя, словно у него нет головы», - отметил он.

В центре внимания в фильме такие темы, как кризис беженцев и то, как помогают попавшим в беду.

Каурисмяки не скрывает своего отношения. «Расисты всегда и везде нелюдимы, они чешут языком и бьют тех, кто слабее их. Для них даже новый Nissan соседа – это личное оскорбление», - отмечает он.

По мнению режиссера между ненавистью и свободой слова нет ничего общего: «То, что изо рта какого-то недалекого скинхеда доносится какие-то звуки, еще не значит, что это речь».