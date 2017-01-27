Daily Telegraph: cмерть топ-менеджера «Роснефти» в Москве может быть связана с досье на Трампа

Как сообщило издание, Еровинкин был посредником между главой "Роснефти" Игорем Сечиным и президентом России Владимиром Путиным, сообщает портал Gordonua.com.

Тело Еровинкина нашли в автомобиле в центре Москвы 26 декабря 2016 года, его забрали в морг ФСБ. В "Роснефти" сообщили, что смерть Еровинкина, по предварительным данным, была вызвана естественными причинами.

Отмечается, что широкой общественности о существовании досье на Трампа в России стало известно 11 января, когда оно было опубликовано изданием Buzzfeed. Однако сам документ рассматривался в Вашингтоне уже несколько месяцев.

Грозев в своем блоге написал, что инсайдеры называли Еровинкина то казначеем Сечина, то посредником между Путиным и Сечиным. По его мнению, умерший топ-менеджер удовлетворяет критериям, которым должен соответствовать информатор экс-сотрудника британской разведслужбы MI6 Кристофера Стила, которому приписывают авторство досье. Сам Стил скрывается от журналистов.