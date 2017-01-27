Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

При новой налоговой системе потерять можно и зарабатывая 500 евро

Сийри ЛИЙВА
Сийри ЛИЙВА
Аарне Сеппель
Аарне Сеппель
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Авторы налоговой реформы обычно говорят о том, она поможет снизить неравенство в обществе и позволит сохранить больше денег в карманах людей с маленькими зарплатами. В то же время, некоторые простые расчеты показывают, что человек, получающий меньше 1200 евро в месяц, при новой системе может потерять даже больше, чем тот, кто зарабатывает больше.

Запускаемая в 2018 году налоговая система, какая угодно, только не простая. Есть лишь две вещи, которые обычный человек еще поймет: сохранится 20-процентный подоходный налог и  необлагаемый налогом минимум увеличится с нынешних 180 евро до 500 евро.

А дальше начинается высшая математика, через которую теперь пытаются пробиться и чиновники Налогово-таможенного департамента (МТА), и бухгалтеры, и, естественно, сами налогоплательщики, которые за многие годы привыкли, что достаточно войти в e-maksuamet, сделать пару кликов, и декларация о доходах отправлена.

«По закону ступени свободного от налога дохода составляют 500 евро в месяц и 6000 евро в год. А дальше, свободный от налога доход снижается на один евро при каждых дополнительно заработанных 1,8 евро», - объяснила заведующая отделом налогов МТА Эвелин Лийвамяги логику системы, которая начнет работать в следующем году.

Другими словами, это значит, что в Эстонии вводится ступенчатая налоговая система в 6000 евро, при которой любая особенность получения дохода будет только усложнять ситуацию.

Влияние разового дохода

Чтобы посмотреть, как меняется  доход и выплачиваемые налоги в течение года, мы выбрали три жизненные ситуации, которые могут возникнуть, например, у разнорабочего, госслужащего, получающего зарплату выше 1200 евро, и у человека, работающего на двух работах.

Уже сказано, что вводимая в 2018 году система предусматривает, что если ежемесячный доход человека составляет 1200 евро, то его свободный от налога минимум будет равен 500 евро. Если зарплата 1202 евро, то необлагаемый минимум составит уже 499 евро, а при зарплате в 2100 евро необлагаемого минимума вообще нет. При этом учитываются как месячная зарплата, так и всевозможные доплаты и доходы, которые начнут значительно влиять на вычитываемый доход.

Как выяснилось из нашего расчета, в ситуации, если работнику завода с зарплатой в 500 евро удастся в течение года продать лес, госчиновник получит доплату на сумму в 2500 евро, а работающий на двух работах человек, имеющий на одной работе фиксированную зарплату, а на второй каждый месяц получает разную сумму, то больше всех при новой системе потеряет низкооплачиваемый разнорабочий.

Если в 2018 году, благодаря повышению ставки необлагаемого налогом минимума до 500 евро, за год он выиграет 725 евро, то в 2019 году из-за разового дохода от продажи леса, ему придется отдать государству дополнительно 1200 евро. Чиновник, по расчетам Postimees, по новой системе выиграет 362 евро, но должен будет доплатить государству 278 евро, а работник с двумя работами выиграет 634 евро, но должен будет через год доплатить 467 евро.

Начинают вырабатывать систему

Нам для подсчетов пришлось пойти большой путь – для уверенности мы попросили проверить наши данные в Налогово-таможенном департаменте (разница оказалась в центах) – поскольку, что все, что связано с изменением налоговой системы, пока еще сырое и находится в начальной стадии подготовки.

«У нас с Министерством финансов есть план пригласить в феврале Палату бухгалтеров и представителей разработчиков бухгалтерских программ, чтобы продумать, как расчет налогов при новой системы мог бы производится», - сказала Лийвамяги.

Она надеется, что в течение марта удастся договориться, тогда у разработчиков бухгалтерских программ останется достаточно времени, чтобы к 2018 году подготовить поправки к программам.

«МТА шагает в ногу со временем, развивает свои системы, чтобы помочь людям не забывать о своих обязанностях, а не избавляться от них», - подчеркнула главный специалист пресс-службы Министерства финансов Мария Муракас. Она заверила, что электронное декларирование и дальше будет таким же простым, как сейчас, поскольку расчеты делает компьютер.

А для того, чтобы избежать неприятной обязанности доплачивать подоходный налог, с чем могут столкнуться люди, чей доход выше 1200 евро в месяц, Муркас советует отказаться от ежемесячного учета необлагаемого налогом минимума: «Отказавшись от этого минимума, при заполнении декларации можно в виде сюрприза получить возврат переплаченного налога», - сказала она, повторив странный совет, который дали и представители МТА, обсуждая переход на новую налоговую систему.

Беспроцентный кредит государству

Исполнительный директор Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Райво Алметс совершенно не согласен с этим советом: «Нужно же учесть, что полный отказ от минимума окажется в ущерб налогоплательщику, поскольку в таком случае эти деньги в течение года будет использовать государство, а не налогоплательщик», - сказал он, напомнив, что государство за использование этих денег проценты платить не станет.

Есть ли прямое влияние на предпринимательство от такой системы расчета подоходного налога, Альтметс сказать не решился: «Я склонен думать, что скорее нет, ну, или в малой степени».

Однако, по его словам, весьма вероятно возникновение давления на рост зарплат высокооплачиваемых работников: «Они не только больше всего теряют от налоговых изменений, но и являются ключевыми фигурами предприятий».

Альтмест считает, что притормозится и рост зарплат людей со средним и маленьким доходами: «Что, правда, с позиции предпринимателя хорошо, учитывая, что в последние годы зарплаты росли быстрее производительности».

А еще все это может стать ловушкой для людей, получающих меньше 1200 евро, о чем критики правительственной налоговой реформы неоднократно говорили.

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