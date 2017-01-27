Пейзажи и платья: фотограф превратил путешествия с подругой в искусство

Фотографирует Терренс, а Виктория позирует ему в прекрасных и романтичных платьях на фоне волшебных пейзажей. Снимки настолько шикарны, что кажутся постановочными и хорошо подготовленными — но авторы говорят, что в основном все получается случайно. Максимум подготовки — посмотреть в «Гугле» на пейзаж, в котором они хотели бы сфотографироваться. Девушка кладет в рюкзак несколько платьев, и пара отправляется в ход. «Мы позволяем всему происходить естественно», — говорит Виктория, слова которой приводит The Daily Mail.

Этой 24-летней красавице не привыкать жить в пути: в детстве она исколесила Америку с родителями в доме на колесах. «Любой человек может путешествовать, надо только очень захотеть», — считает она. Для Терренса такая жизнь в новинку — но очень нравится: «Знакомство с новыми ландшафтами и культурами расширяет мои границы и позволяет достичь вещей, ранее казавшихся мне невозможными».

Молодые люди сделали серию фотографий в США, Ирландии и Исландии, а что будет дальше — покажут время и их блог. Свои фотографии Терренс и Виктория публикуют на сайте Follow Me Away и в Instagram, где у них уже более 30 000 подписчиков, отмечает "Моя Планета".

Посмотреть фотографии можно здесь.