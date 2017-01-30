Социсследование: национальное неравенство и коррупция сродни мифическим мамонтам

Исследователь Рауль Ватсар отметил, что тема нарушений прав содержит очень субъективные оценки, но чаще речь идет о языковых проблемах: где-то кто-то не говорил с человеком на русском языке, не ответили на русском языке и так далее.

Второй часто приводимый респондентами пример - предпочтение при приеме на работу эстонцев, а не русских. "Я думаю, что здесь есть ошибка восприятия, - комментирует Ватсар. - Думаю, что предпочитают человека, который говорит на эстонском, а это большая разница, если ты претендуешь на государственную должность".

Ватсар также указал на нестыковку в ответах нарвитян: 50% опрошенных говорят о нарушениях прав неэстонского населения, но лично сталкивались с этим явлением только 40%. "И если мы просили описать, в чем выражалось это нарушение прав, то ответа на это не было". Ватсар делает вывод, что эти нарушения не более реальны, чем выжившие мамонты: "Мы правда сами [мамонтов] не видели, но знаем, что они живут", - провел он параллель с не очень расхожим мифом.

Вторая подверженная мифам и неопределенности сфера - коррупция. Только 20% опрошенных ответили, что в Нарве или вовсе нет коррупции (2%) или они затрудняются ответить на этот вопрос (18%). Все остальные уверены в наличии коррупции, а треть считает, что коррупция в Нарве даже выше, чем в среднем по Эстонии. На предложения указать примеры делались неконкретные записи в опросном листе - "все там берут деньги", "надо заплатить, чтобы что-то получить", "все рабочие места достаются только знакомым", "все - взяточники", "картельные сговоры", "круговая порука" и тому подобные.

Еще одной противоречивой темой оказалась административно-территориальная реформа: 75% затрудняются высказать свое мнение (поддерживают или затрудняются сказать 14 и 11% соответственно), но при этом 53% точно поддерживают возможное объединение Нарвы и соседнего курортного города Нарва-Йыэсуу (не поддерживают 18%, затрудняются с ответом 29%).

У нарвитян также спросили об их отношении к политическим партиям, местным общественным и руководящим деятелям, государственным институтам. Из партий получили более-менее хорошие оценки Центристкая и СДПЭ, известным жителем города с самым большим количеством высоких оценок нарвитян оказался дирижер и руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура, политиком с самым большим количеством "пятерок" остается центрист Михаил Стальнухин, из госинститутов "четверку" натянули только Спасательному департаменту.

Исследование об удовлетворенности жителей Нарвы было проведено таллиннской фирмой Fashon Consult OÜ по заказу Нарвского горуправления. В рамках этой работы в ноябре 2016 года были опрошены 268 местных жителей - анкеты распространялись по ряду учреждений, напрямую к людям обращались в торговых центрах. Две трети опрошенных составили женщины. Большинство респондентов были работающими людьми (67%) или пенсионерами (12%). Граждане Эстонии составили 64% опрошенных, российские граждане - 22%, лица без определенного гражданства - 14%.

Аналогичные исследования мнений горожан проводятся в Нарве регулярно с 1990-х годов. Как сообщил завканцелярией горуправления Антс Лийметс, самоуправление потратило на нынешнее исследование 3000 евро, результаты передаются политикам и публикуются на городской интернет-странице. "Наверняка заинтересуют эти итоги, касающиеся Нарвы, и эстонскую государственную власть", - добавил он.