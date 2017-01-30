По поступающим сообщениям, задержанный встретился в этом ресторане с мужчиной, который 12 лет назад убил его отца. Он несколько раз выстрелил в него, убив на месте. Срикошетившими пулями были ранены два посетителя, в том числе женщина. Они госпитализированы.
Стрельба в ресторане Стамбула: один человек погиб, двое ранены
Вооруженный человек в понедельник убил одного человека и ранил двоих в одном из наиболее популярных ресторанов Стамбула "Бейкоз". Как сообщает телеканал NTV, нападавший схвачен полицией вместе с оружием, из которого стрелял, пишет ТАСС.