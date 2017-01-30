Стрельба в ресторане Стамбула: один человек погиб, двое ранены

В одном из ресторанов Стамбула произошла стрельба. Об этом сообщает Republic.ru со ссылкой на Al Arabiya.

Мобильный телефон спас жизнь американцу во время теракта в Стамбуле

В новогоднюю ночь в Турции, в ночной клубе Рейна произошел теракт, в результате которого погибли не менее 39 человек, среди которых были и иностранцы, и 69 человек получили ранения.

Жертвы теракта в Стамбуле: среди погибших гражданка России

Турецкие власти закончили процедуру опознания погибших и установили их личности и гражданство, сообщает ТАСС.

В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые

В Стамбуле 1 января днем неизвестный открыл огонь по мечети, передает Haberturk.

«Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле

Турецкая полицию ведет поиски вооруженного мужчины, ворвавшегося в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелявшего 39 человек. Еще более 60 человек получили ранения, трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии, сообщает "Би-би-си".

Фото: в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

На один из ночных клубов в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на турецкие СМИ. Число жертв уже возросло до 39 человек.

Фото и видео: рядом со стадионом в Стамбуле прогремел взрыв

По меньшей мере один взрыв произошел рядом со стадионом футбольного клуба "Бешикташ" в Стамбуле, сообщила в субботу BBC News.